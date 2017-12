Os Muse vão atuar no Rock in Rio Lisboa a 23 de junho.

Depois de terem subido ao palco principal do festival do Parque da Bela Vista em 2008 e 2010, os Muse voltam a ter para si o Palco Mundo no primeiro dia da edição de 2018 do festival.

Os bilhetes diários para o dia 23 de junho estão disponíveis a partir de amanhã e tem o custo de €69.

Além dos Muse, estão anunciados para o Rock in Rio-Lisboa 2018 Bruno Mars, a 24 de junho, e os Killers, a 29 do mesmo mês.