Steven Tyler, dos Aerosmith, escreve uma mensagem esclarecendo os fãs sobre os problemas de saúde que recentemente levaram ao seu internamento e ao cancelamento de quatro concertos da banda na América Latina.

"Dou-vos nota máxima pelas especulações, tão criativas, mas posso garantir que não tive um ataque cardíaco nem um ataque. Peço desculpa por termos tido de encurtar a digressão, mas tive de me submeter a uma intervenção que só os meus médicos nos Estados Unidos poderiam fazer".

"Fiquei de coração partido por termos tido de abandonar a digressão. A banda nunca tocou tão bem. Olhem só para as 100 mil pessoas no Rock in Rio [no Brasil]. Fomos a Telavive... à Rússia.. ao Rio....".

Steven Tyler garante não sofrer de qualquer problema de saúde grave, mas diz ter de tratar daquilo que o aflige de forma imediata. "Prometo que voltarei".

