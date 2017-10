Depois de ontem circular muita informação contraditória sobre a morte de Tom Petty, o manager do músico confirmou: o cantor, compositor e multi-instrumentista norte-americano morreu ontem, "rodeado de familiares, amigos e companheiros de banda".

Tom Petty tinha 66 anos e foi encontrado em paragem cardíaca na sua casa de Malibu, no domingo à noite.

Transportado para o hospital de Santa Monica, também na Califórnia, foi-lhe diagnosticada morte cerebral. A CBS noticiou então que a família teria mandado desligar o suporte de vida, informação mais tarde desmentida pela polícia de Los Angeles.

Tom Petty faleceu às 20h40 locais, 4h40 em Lisboa.

O autor de "American Girl" lançou o seu primeiro álbum com os Heartbreakers em 1976 e ainda continuava a atuar ao vivo, tendo dado o seu último concerto há apenas uma semana.

Muito recentemente, Tom Petty e os seus Heartbreakers concluíram uma digressão de verão destinada a celebrar os 40 anos da banda, no decurso da qual tocaram êxitos e raridades.

À Rolling Stone, o cantor, compositor e guitarrista afirmou que pretendia que esta fosse a sua última viagem pelo país, mas que não queria deixar de tocar.

O último álbum do homem de "Learning To Fly", Hypnotic Eye, saiu em 2014 e chegou ao número 1 do top dos Estados Unidos.

Com os Heartbreakers, Tom Petty gravou 13 álbuns; a solo, editou três discos, em 1989, 1994 e 2006, e participou ainda em dois longa-durações dos Traveling Wilburys e dos Mudcrutch.

Nascido em Gainesville, na Flórida, a 20 de outubro de 1950, Tom Petty abandonou o liceu aos 17 anos para se juntar ao grupo de southern rock Mudcrutch, onde conheceria dois músicos com quem viria a trabalhar até ao presente: o guitarrista Mike Campbell e o teclista Benmont Tench. Em 1988, viria a integrar também os Traveling Wilburys de George Harrison, com Bob Dylan e Roy Orbison.

Casado com Jane Benyo entre 1974 e 1996, Tom Petty teve duas filhas: Adria, realizadora que já trabalhou com Beyoncé e Regina Spektor, e AnnaKim Violette. Em 2001, casou com Dana York Epperson, de quem tinha um enteado, Dylan.