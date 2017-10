A polícia de Las Vegas já identificou o autor do tiroteio que, na passada noite, causou a morte de pelo menos 50 pessoas, deixando mais de 200 feridas.

O ataque aconteceu no Mandalay Bay Resort, onde se realizava um festival de música country, e já é considerado o tiroteio mais mortífero da história dos Estados Unidos.

Os tiros foram disparados do 32º andar do resort turístico onde o festival teve lugar, durante o concerto do cantor country Jason Aldean.

Segundo o xerife de Las Vegas, Joseph Lombardo, o suspeito chama-se Stephen Paddock e era um homem de 64 anos, residente em Las Vegas.

O atacante foi abatido pela polícia, que também já conseguiu localizar a sua cúmplice, Marilou Danley.

Testemunhas afirmam que, inicialmente, muitos espectadores pensaram que o som dos tiros correspondia a fogo de artifício.