Morreu Daniel Bacelar, pioneiro do rock n' roll em Portugal e comummente apelidado de "Ricky Nelson português". Tinha 74 anos e não resistiu a uma doença de foro oncológico.

Bacelar, o primeiro português a gravar um tema rock na língua portuguesa (intitulado "Fui Louco Por Ti"), começou por se destacar aos 17 anos, quando venceu a primeira edição do concurso "Caloiros da Canção", organizado pela Rádio Renascença.

A explosão ié-ié, nos anos 60, permitiu-lhe uma maior exposição e popularidade, lançando novos singles e dando vários concertos até 1967, quando se afastou do mundo da música.Em 2009, voltou aos palcos para cantar "Lonesome Town", grande êxito dos anos 50 popularizado por Ricky Nelson, na companhia de Rita Redshoes, durante o Festival dos Oceanos.

O jornalista Luís Pinheiro de Almeida, autor de um livro sobre a história do ié-ié em Portugal, Biografia do Ié-Ié, lamentou já a morte do músico e amigo pessoal. "Humilde, mas 'teimoso como o diabo' (digo eu!), nunca se sentiu na pele de ser o 'grande pioneiro' do rock em português", escreveu, sobre Bacelar.