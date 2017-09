Os bilhetes para o NOS Alive'18 já estão à venda, anunciou hoje em comunicado a promotora Everything Is New. O festival regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 do próximo ano e ainda não há qualquer nome anunciado.

Face ao ano passado, os bilhetes diários aumentaram 6 euros, passando agora a custar €65,00 (no ano passado eram vendidos por €59,00). Quanto aos passes, o aumento foi ainda maior, passando a custar mais 20 euros do que no ano passado: estão à venda por €149,00 (custavam €129,00).