Julia Louis-Dreyfus, a atriz conhecida pelo seu papel como Elaine Benes, na série Seinfeld, revelou que sofre de cancro da mama.

No Twitter, a norte-americana ressalvou: "as boas notícias é que tenho um grupo glorioso de familiares e amigos que me apoiam e se preocupam comigo e um seguro de saúde fantástico, através do sindicato [de atores]".

"As más notícias é que nem todas as mulheres têm a mesma sorte que eu, por isso vamos lutar contra todos os cancros e fazer do acesso universal à saúde uma realidade".

Segundo o canal HBO, Julia Louis-Dreyfus recebeu a notícia de que sofre de cancro no mesmo dia em que ganhou o seu sexto Emmy, pelo papel de protagonista na série de comédia Veep.

O programa irá terminar na próxima temporada mas, segundo as mesmas fontes, a decisão não foi provocada pelo estado de saúde da atriz que, no Twitter, recebeu mensagens de apoio de vários colegas de profissão.