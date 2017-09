Os UHF adiaram os concertos de encerramento da digressão "Noites à Flor da Pele" que tinham marcados para o Sabotage, em Lisboa, nos dias 6 e 7 de outubro. As novas datas serão anunciadas em breve, diz a banda em comunicado de imprensa.

Este adiamento prende-se "com a necessidade de [o vocalista] António Manuel Ribeiro se submeter a uma cirurgia há muito programada e que foi sendo adiada por motivos profissionais, a intensa digressão deste ano, e o estado de saúde da mãe do cantor dos UHF, que faleceu no passado dia 6 de setembro".

Recorde-se que os UHF estão em destaque na BLITZ de setembro, nas bancas, com o CD grátis Almada '79 e uma entrevista a António Manuel Ribeiro.