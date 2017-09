A morte de Hugh Hefner, criador da Playboy, tem feito com que muitas celebridades manifestem o seu pesar nas redes sociais.

No meio da música, Courtney Love assinalou a sua partida, escrevendo que o norte-americano foi sempre “muito querido” consigo, ao passo que The Weeknd escreveu publicou uma mensagem mais simples de pesar.

Entretanto, Pamela Anderson, que pertenceu à "família" Playboy, surgindo numerosas vezes na capa da revista, partilhou um vídeo no qual surge a chorar, considerando - no texto que acompanha o vídeo - que Hugh Hefner foi uma das pessoas mais importantes da sua vida.

"A última vez que te vi não me querias ver. Já não conseguias ouvir. Tinhas um papel no bolso, que me mostraste, com o nome Pamela e um coração à volta", escreveu a canadiana. "Obrigada por fazeres do mundo um sítio melhor. Mais livre e mais sexy".

Veja aqui: