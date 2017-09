Não lança um álbum de originais a solo e em nome próprio desde 2006 - lançou a mixtape MMM em 2015 -, não tem canções nas tabelas de singles há vários anos, mas ainda assim é o rapper mais bem pago do ano: Diddy volta a liderar, pelo terceiro ano consecutivo, a lista anual da revista Forbes dos artistas de hip-hop que mais dinheiro receberam.

No segundo lugar da lista, a que a publicação chama "os reis do dinheiro do hip-hop", a uma distância considerável dos 130 milhões de dólares (110 milhões de euros) recebidos por Diddy, está Drake (aproximadamente 80 milhões) e com menos de metade do rapper canadiano, em terceiro lugar, está Jay-Z (36 milhões).

Para as contas, contam não só as vendas de discos e streaming, de bilhetes de concertos e merchandising como os direitos de autor, parcerias com marcas e empresas. Os maiores lucros de Diddy, cujo verdadeiro nome é Sean Combs (mas também já foi conhecido como Puff Daddy e P Diddy), advêm da venda de parte da sua linha de roupa, da digressão Bad Boy Family Reunion e de uma parceria com uma marca de vodka.

Chance the Rapper, Kendrick Lamar e DJ Khaled fazem parte do top 10 e a única mulher da lista é Nicki Minaj, que surge em 15º lugar com 13 milhões de euros, tendo ganho mais dinheiro que Lil Wayne, J. Cole ou Macklemore & Ryan Lewis.

1. Diddy

2. Drake

3. Jay-Z

4. Dr. Dre

5. Chance the Rapper

6. Kendrick Lamar

7. Wiz Khalifa

8. Pitbull

9. DJ Khaled

10. Future

11. Kanye West

12. Birdman

13. Swizz Beatz

14. Snoop Dogg

15. Nicki Minaj

16. Lil Wayne

17. J. Cole

18. Macklemore & Ryan Lewis

18. Rick Ross

20. Lil Yachty