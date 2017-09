Morreu Hugh Hefner, fundador e antigo editor da revista Playboy. Tinha 91 anos e faleceu em sua própria casa, em Los Angeles, de causas naturais.

A sua morte foi confirmada por Cooper Hefner, filho de Hugh e diretor criativo da Playboy. "O meu pai viveu uma vida excecional e impactante enquanto pioneiro cultural, e enquanto voz ativa por detrás de alguns dos movimentos sociais e culturais dos nossos tempos", afirmou, em comunicado.

A liberdade de expressão, a liberdade sexual e os direitos civis dos negros são só algumas das causas pelas quais Hefner lutou ao longo da sua vida, também através da sua própria revista, que fundou em 1953.

A primeira edição, e uma das mais célebres, contava com várias fotografias de Marilyn Monroe nua, tiradas vários anos antes. Mas a revista não se pautou apenas pelas imagens de mulheres; foi também "casa" para escritores como John Steinbeck, Tennessee Williams, John Updike, Gore Vidal, Arthur C. Clarke ou Philip Roth.

Hefner esteve também ligado à música, ele que sempre se disse apaixonado pelo jazz. Em 1979, organizou o primeiro Playboy Jazz Festival, que se realiza anualmente em Los Angeles; e, na década de 60, teve o seu próprio programa televisivo, Playboy After Dark, no qual acolheu convidados como os Grateful Dead ou os Fleetwood Mac.

Foi casado por três vezes, mas envolveu-se com muitas mais mulheres, muitas das quais foram figura de capa na sua revista. Questionado sobre o número total de mulheres com as quais dormiu, em 2013, Hefner respondeu que não o poderia saber - mas que teriam sido mais de mil. "Enquanto fui casado nunca traí. Mas compensei-o enquanto não estive casado", disse.