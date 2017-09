Steven Tyler, vocalista dos Aerosmith, foi internado de urgência num hospital norte-americano devido a um problema renal, poucos dias após ter atuado com a sua banda no Rock In Rio-Brasil.

O músico partiu para os Estados Unidos na segunda-feira, tendo os Aerosmith sido forçados a cancelar as quatro datas que ainda tinham agendadas para a América do Sul. A sua hospitalização teve lugar após ter-se dado conta da presença de sangue na urina.

No Instagram, Tyler instou os fãs a não se preocuparem, dizendo não correr risco de vida mas explicando que precisa de tratar do seu problema "imediatamente". "Preciso de descansar e de me tratar", escreveu, prometendo regressar no futuro.