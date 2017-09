O novo álbum, homónimo, dos Orelha Negra é o novo líder do top nacional de vendas, batendo a concorrência dos Foo Fighters, que se estreiam em segundo lugar com Concrete and Gold. O pódio fica completo com Sleep Well Beast, dos National, que liderava na semana passada.

Registam-se também novas entradas de Marco Rodrigues (Copo Meio Cheio em 7º); Madonna (registo ao vivo Rebel Heart Tour em 9º); The Doors (The Singles em 12º); e Jack Johnson (All the Light Above it Too em 47º).

1. Orelha Negra - Orelha Negra

2. Foo Fighters - Concrete and Gold

3. The National - Sleep Well Beast

4. LCD Soundsystem - American Dream

5. Ana Moura - Moura

6. Salvador Sobral - Excuse Me

7. Marco Rodrigues - Copo Meio Cheio

8. Queens of the Stone Age - Villains

9. Madonna - Rebel Heart Tour

10. Ana Moura - Desfado

A tabela de streaming continua a ser liderada por "Mi Gente" de J. Balvin. "Unforgettable" de French Montana segura a segunda posição e Dua Lipa sobe até ao terceiro lugar com "New Rules". A única nova entrada para o top 10 é protagonizada por Post Malone, que se estreia em sétimo com "Rockstar".

1. J. Balvin & Willy William - "Mi Gente"

2. French Montana feat. Swae Lee - "Unforgettable"

3. Dua Lipa - "New Rules"

4. Zayn feat. Sia - "Dusk Till Dawn"

5. Maluma - "Felices Los 4"

6. Logic feat. Alessia Cara & Khalid - "1-800-273-8255"

7. Post Malone feat. 21Savage - "Rockstar"

8. Taylor Swift - "Look What You Made Me Do"

9. Major Lazer feat. Anitta & Pablo Vittar - "Sua Cara"

10. Justin Bieber & BloodPop - "Friends"