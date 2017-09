Madonna esteve esta semana no programa de Jimmy Fallon, na NBC, apresentando a sua nova linha de cosméticos, imitando Kim Kardashian e recordando a última passagem por aqueles estúdios, numa emissão em que também marcou presença o então presidente Barack Obama.

No início do programa, contudo, Madonna começa por dizer que agora vive em Lisboa. Veja no vídeo acima.