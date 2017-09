Liam Gallagher surpreendeu muitos dos seus seguidores ao revelar, no Twitter, o seu verdadeiro nome.

Conhecido pelo mundo como Liam, o irmão de Noel foi, aparentemente, batizado como William John Paul Gallagher, algo que vários fãs desconheciam.

"William John Paul Gallagher, [nascido a 21 de setembro de 71], filho de Margaret, esta noite no Jools Holland", anunciou Liam no Twitter, causando muitas reações de espanto entre os seus seguidores.

Às mesmas, o ex-Oasis respondeu com o habitual sarcasmo: "Novidade de última hora: e o Bob Marley chamava-se Robert Nesta Marley".

Veja aqui os temas apresentados por Liam Gallagher no programa de Jools Holland: "Wall of Glass" e "Greedy Soul". Ambas fazem parte do primeiro disco a solo do inglês: As You Were, nas lojas a 6 de outubro.