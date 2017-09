Já são conhecidos os 26 compositores convidados a escrever canções para a edição de 2018 do Festival da Canção, do qual sairá a representante nacional na Eurovisão, e entre eles estão nomes tão variados quanto José Cid, Jorge Palma, Mallu Magalhães, Capicua, Tito Paris, Isaura ou Júlio Resende.

Recorde-se que, no próximo ano, o certame realiza-se em Portugal, mais precisamente em Lisboa a 12 de maio, visto que Salvador Sobral foi o vencedor da edição deste ano.

Tal como é hábito, o Festival da Canção 2018 será constituído por duas semifinais - que decorrem, em Lisboa, nos dias 18 e 25 de fevereiro, com 13 canções cada - das quais sairão os 14 finalistas a concurso no dia 4 de março, numa cerimónia a realizar-se no Multiusos de Guimarães.

A notícia avançada hoje pela RTP, responsável pela organização do Festival da Canção, divulga os nomes dos 26 compositores que, posteriormente, escolherão um intérprete para a sua canção. Consulte abaixo a lista completa.

Aline Frazão

Armando Teixeira

Benjamim

Bruno Cardoso (Xinobi)

Capicua

Daniela Onis

Diogo Clemente

Diogo Piçarra

Francisco Rebelo

Fernando Tordo

Isaura

Janeiro (convidado por Salvador Sobral)

João Afonso

Jorge Palma

José Cid

JP Simões

Júlio Resende

Mallu Magalhães

Miguel Ângelo

Minta

Nuno Rafael

Paulo Flores

Paulo Praça

Peter Serrado

Rita Dias

Tito Paris