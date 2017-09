Sete pessoas foram presas esta segunda-feira no Egito por terem exibido a bandeira gay durante um concerto dos libaneses Mashrou' Leila no Cairo, cujo vocalista é assumidamente gay, na passada sexta-feira.

Segundo notícia da Associated Press, as autoridades egípcias acusam os referidos indivíduos de serem gay e promoverem a homossexualidade, apesar de o país não ter leis que o proíbam. A situação aconteceu depois de imagens e vídeos do concerto se tornarem virais nas redes sociais.

"Incitamento à imoralidade" é a justificação destas detenções, mas é usual a comunidade homossexual egípcia ser acusada de "devassidão" ou "blasfémia" - as autoridades fazem regularmente raides em saunas e festas.