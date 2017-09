No passado domingo, Nick Cave deu início à sua digressão europeia, que não passa por Portugal.

Na cidade inglesa de Bournemouth, Nick Cave e os seus Bad Seeds passaram por vários temas do seu disco mais recente, Skeleton Tree, e também por clássicos como "Tupelo", "Into My Arms", "Red Right Hand" ou "Stagger Lee".

Foi durante este último tema que Nick Cave convidou o público a juntar-se a si em palco. Veja aqui o que aconteceu então:

Nick Cave celebrou há poucos dias o seu 60º aniversário. Veja aqui a lista que a BLITZ elaborou com 10 das suas melhores canções, comentadas por músicos como Mazgani, Samuel Úria, Adolfo Luxúria Canibal ou Rita Redshoes.