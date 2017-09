O estado de saúde de Salvador Sobral mereceu atenção por parte da imprensa inglesa, com o NME a dar conta do internamento do cantor num hospital lisboeta.

Recorde-se que Salvador Sobral se encontra, neste momento, à espera de um transplante de coração, ele que abandonou os palcos para entregar, como disse, "o corpo à ciência".

O NME cita, ainda, uma fonte do jornal espanhol El Mundo, que refere que Sobral "está em boas mãos" e que se encontra na lista para receber um transplante. "Está, literalmente, à espera que alguém morra e depende do número de pacientes à frente dele na lista", contou um cirurgião ao El Mundo, sob anonimato.