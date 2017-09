Horas antes do concerto em Paredes de Coura, Benjamin Clementine deu uma entrevista ao Expresso, que pode ler aqui.

Além do seu novo álbum, I Tell a Fly, o músico inglês falou sobre outros temas, como a sua participação no disco deste ano dos Gorillaz.

Admitindo que o facto de ter dado voz ao tema "Hallelujah Money" poderá ter-lhe valido mais alguns fãs, diz Benjamin Clementine:



"Os Gorillaz são muito sensatos artisticamente, na forma como escolhem as suas ideias e as trabalham. São um império! Estou mais do que grato por ter trabalhado com eles, porque não só são muito profissionais como bem amigáveis. O Damon Albarn é muito amigável — tem um ego enorme, mas esteve sempre a dar-me conselhos sobre o meu álbum", revelou, entre risos discretos.



“Até quisemos produzi-lo juntos, mas não resultou, então acabei por trabalhar sozinho. Mas foi uma questão de timing”, salienta, explicando que usou o estúdio de Albarn e alguns instrumentos que ele lhe cedeu. “Acho que estava escrito. Trabalhar com os Gorillaz abriu uma porta para o meu disco”.



I Tell a Fly, o novo álbum de Benjamin Clementine, sai na próxima sexta-feira, 29 de setembro.

Pode recordar aqui a sua passagem pelo festival Paredes de Coura, no passado mês de agosto.