Já são conhecidos os pormenores do regresso de Roger Waters a Portugal.

O músico britânico atuará a 20 de maio do próximo ano na Meo Arena, em Lisboa, anunciou hoje a promotora Ritmos e Blues.

Os bilhetes estarão à venda a 30 de setembro, com pré-venda na FNAC a 28 e 29 e custam entre 45 euros e 90 euros.

Da digressão Us + Them constarão clássicos dos Pink Floyd e músicas a solo da carreira de Roger Waters.

“Vamos para a estrada com um novo espetáculo” diz Roger Waters, citado no comunicado de imprensa. “Vamos misturar coisas de uma longa carreira, coisas dos meus anos com os Pink Floyd, algumas coisas novas. Provavelmente 80% será material antigo e 20% será novo, mas todo ele estará ligado pelo tema geral. Vai ser um bom espetáculo, prometo. Vai ser tão espetacular como todos os outros.”

O último concerto de Roger Waters em Portugal, na altura com a digressão The Wall, aconteceu também na Meo Arena, em 2011. Recorde aqui essa noite.