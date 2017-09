Em entrevista à revista brasileira Veja, Madonna diz-se "encantada" com a qualidade dos músicos portugueses e assume, ainda, a sua vontade de vir a trabalhar com eles.

"É extraordinária a quantidade de ótimos músicos que oiço em Portugal", afirma, revelando ainda que quer enveredar por espetáculos mais "intimistas". "Vai ser uma fase interessante da minha carreira. Inteirar-me da cultura local é parte do motivo pelo qual estou aqui".

Madonna deixa, também, rasgados elogios ao vinho português ("é maravilhoso", diz) e confessa que o seu domínio da língua portuguesa "continua terrível".

"Tenho amigos que me corrigem a pronúncia. Estou mais familiarizada com o português do Brasil, o de Portugal parece-me mais difícil. Mas safo-me falando um pouco de espanhol", remata.