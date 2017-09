O mundo da música apressou-se a lamentar a morte do cantor soul Charles Bradley, que faleceu este sábado aos 68 anos, após uma batalha contra o cancro.

Artistas como Questlove, baterista dos The Roots, Neko Case ou El-P, dos Run the Jewels, foram alguns dos nomes que deixaram as suas condolências, nas redes sociais.

Também em Portugal se fez sentir a perda de Charles Bradley; Marta Ren explicou, no Facebook, que "tinha o sonho de cantar com [Bradley] e abraçá-lo", ao passo que Selma Uamusse revelou que o fez, no primeiro concerto do artista em Portugal.

Já João Carvalho, responsável pelo festival de Paredes de Coura - que acolheu um concerto de Bradley em 2015 - afirmou que não esquecerá "um dos momentos mais marcantes da história do Vodafone Paredes de Coura".

Veja aqui as reações à morte de Charles Bradley: