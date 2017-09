Morreu o cantor norte-americano Charles Bradley.

Nascido na Flórida há 68 anos, o músico norte-americano vinha lutando contra o cancro do estômago, doença que lhe foi diagnosticada no final de 2016.

Devido a esta doença, Charles Bradley teve de cancelar duas vindas a Portugal - no ano passado e já em 2017, quando se esperava que tocasse em Lisboa e no Porto.

"O senhor Bradley estava muito grato pelo amor que recebeu dos fãs e esperamos que a sua mensagem de amor permaneça", pode ler-se no Facebook de Charles Bradley, onde se pede que, em vez de flores, os admiradores façam doações a duas organizações.

Em 2015, Charles Bradley foi um dos nomes mais aclamados em Paredes de Coura: recorde aqui essa noite.

Criado pela avó materna e mais tarde pela mãe, que o abandonou aos oito meses e aos oito anos o levou para Nova Iorque, Charles Bradley despertou para a música quando, aos 14 anos, viu James Brown ao vivo. Só depois de uma vida de nomadismo, carência e pequenos biscates, contudo, é que Charles Bradley gravaria o primeiro disco, No Time For Dreaming, editado em 2011, quando já tinha 59 anos. Depois disso, lançaria ainda Victim of Love, em 2013, e Changes, no ano passado, sempre pela Daptone Records.

Em 2012, Charles Bradley inspirou o documentário Soul of America, que pode ver aqui.