Um ensaio dos PAUS, que atuaram ontem no Funchal, motivou a intervenção da PSP local.

A banda portuguesa, que ali fez uma residência artística a convite do festival Aleste, foi alvo de várias queixas relacionadas com o barulho enquanto ensaiavam no Jardim Municipal do Funchal.

Em declarações ao Diário de Notícias da Madeira, o responsável pelo Jardim refere que havia alertado a Câmara Municipal do Funchal em relação à realização deste evento, preocupação partilhada com a gerência do hotel Ritz.

A PSP verificou os níveis de som no local e constatou que tudo se encontrava normalizado, pelo que o concerto seguiu avante.