Já são 38 os países que fizeram a sua pré-inscrição no Festival Eurovisão da Canção 2018, que se realizará em Lisboa, no Parque das Nações, em maio.

O último país a enviar a documentação necessária às entidades responsáveis pelo festival foi Montenegro, que este ano não logrou chegar à final.

Montenegro junta-se, assim, à Alemanha, Arménia, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Bielorrússia, Bulgária, Chéquia, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Holanda, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Macedónia, Malta, Noruega, Polónia, Reino Unido, Roménia, Rússia, Sérvia, Suécia, Suíça, Ucrânia e Portugal, que irá defender o título conquistado este ano por Salvador Sobral, com "Amar Pelos Dois".

Ainda não é certo, no entanto, que qualquer um destes países participe no Festival da Eurovisão, já que as confirmações das suas inscrições só poderão ser feitas a partir do dia 10 de outubro.

De fora, por motivos diversos, ficaram Andorra, Bósnia-Herzegovina, Eslováquia, Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco e Turquia, que anunciaram as suas intenções de não participar no evento.