O fadista Paulo Bragança está a preparar um disco novo.

Em entrevista ao Correio da Manhã, o músico diz que se encontra a trabalhar com Carlos Maria Trindade (Heróis do Mar, Madredeus) num novo álbum. "A única coisa que quero é ter a oportunidade de poder mostrar este disco".

"Desde que vim [para Portugal] já fiz vários espetáculos. No Bons Sons, em agosto, acabei o concerto com crianças à minha espera para me pedirem autógrafos. Fiquei tão orgulhoso que me caiu tudo (risos). Aquilo valeu por qualquer cachê. Foi o meu maior prémio em muito tempo", diz.

Quanto à sonoridade do disco, Paulo Bragança avança que é "um disco fado", mas com "outras coisas. Há uma espécie de triângulo Lisboa-Dublin-Istambul".

Na mesma entrevista, Paulo Bragança recordar que saiu de Portugal em 2006.

"Estive fora [do país] quase 11 anos, seis deles em exílio absoluto", diz, acrescentando que abandonou Portugal desiludido com o meio da música e com "os lobbies que tanto podem construir um artista como destruí-lo".



"No primeiro ano andei a deambular pela Europa, andei muito pela Roménia e por várias cidades de Leste, mas acabava sempre em Londres. Um dia, estava muito aborrecido porque não conseguia criar empatia com Londres, apanhei o comboio e o ferry e fui para Dublin", revela ainda o artista, que naquela cidade tirou um curso em Estudos Irlandeses, trabalhou na câmara e voltou à universidade, onde tirou um mestrado em Filosofia.

"Durante seis anos estive no anonimato absoluto. Cortei com tudo", diz ainda. "Precisava mesmo de estar comigo e de levar com um banho de realidade".

No regresso a Portugal, e depois de, em Dublin, ter vivido num castelo "cheio de mistérios e barulhos" e ter participado num filme (Henry & Sunny) sobre um palhaço desempregado e ostracizado, Paulo Bragança voltou a Alfama e à casa de fados Sr. Vinho, onde diz ter sido recebido "sem cinismos".

Sobre o momento vivido pelo fado, o veterano considera que se estão a fazer "coisas muito interessantes. Finalmente estão a cair certos preconceitos que não tinham razão de existir".