O documentário de Lady GaGa, GaGa: Five Foot Two, estreia amanhã na plataforma de streaming Netflix e a BLITZ já assistiu ao filme. Filmado durante as gravações de Joanne, o álbum que editou no ano passado, a película realizada por Chris Moukarbel (responsável por vídeos dos R.E.M, The Drums e Joan As Police Woman) e produzido pela própria, mostra os bastidores do período da carreira da artista que culminou com o espetáculo do intervalo da competição desportiva Super Bowl já este ano.

Considerado pela própria o "álbum mais pessoal" que já gravou, Joanne reapresenta a mulher por trás da artista com menos "maquilhagem", sem indumentárias exuberantes nem secretismos e o filme retrata precisamente isso: das dores crónicas aos dramas sentimentais, passando pela relação próxima que tem com a família e os colaboradores, tudo foi filmado de forma natural. Eis aquilo que aprendemos ao longo de uma hora e quarenta minutos de filme.

1. "Estou numa fase diferente da vida, já não aturo merdas dos homens. Tenho 30 anos e sinto-me melhor do que nunca. Foram-se todas as minhas inseguranças. Sinto-me mais sexy e sexual". A artista fala das relações frustradas que teve e que as três vezes que "partiu o coração" coincidiram com a ressaca de momentos muito bons da sua carreira.

2. GaGa vai dar o salto para o cinema num remake de A Star is Born (Assim Nasce uma Estrela, em Portugal, musical de 1954 com Judy Garland). O filme será realizado pelo ator (e agora também realizador) Bradley Cooper. Foi o próprio quem a convidou a participar.

3. O trabalho com Mark Ronson, que produziu Joanne, fez com que deixasse de sentir que não é boa o suficiente, coisa que os outros homens com quem trabalhou antes não conseguiram. "Quando queriam que fosse sexy, que fosse pop, eu dava a volta com algo absurdo para sentir que ainda era eu a controlar". No último dia em estúdio com Ronson, GaGa abraça-se a ele a chorar.

4. Explica que a sua atuação nos MTV Video Music Awards, em 2009, na qual apresentou o sucesso "Paparazzi" e terminou coberta de "sangue", foi uma homenagem a Marilyn Monroe, Anna Nicole Smith e "vocês sabem quem" (Britney Spears? Amy Winehouse? Lady Di?), vedetas que sofreram com a perseguição dos paparazzi.

5. Acusa Madonna de não ter coragem para a criticar pessoalmente. "Aquilo que aconteceu entre mim e a Madonna, por exemplo... Sempre a admirei e ainda a admiro, pensando ela o que pensar de mim. A única coisa que realmente me incomoda nela é que sou italiana de Nova Iorque, portanto se tiver um problema com alguém digo-lhe tudo na cara. Por muito respeito que tenha por ela enquanto performer, nunca conseguirei entender por que razão ela não tem coragem para me olhar nos olhos e dizer-me que sou redutora ou o que seja". Diz também que nunca recebeu um telefonema da rainha da pop: "vi aquilo na TV. Dizer-me que pensa que sou uma merda através dos meios de comunicação social é como um gajo mandar-me uma mensagem por um amigo. 'O meu amigo acha que és sexy'. Fico tipo 'vai-te foder. Onde está o teu amigo a atirar-me contra a parede e a beijar-me?'. Só quero que a Madonna me empurre contra a parede e me beije e me diga que sou uma merda".

6. Noutro momento do documentário, ao ver fotografias suas antigas, quando usava aparelho nos dentes, GaGa volta a falar sobre Madonna. "Se tivesse mantido essa falha entre os dentes, teria tido ainda mais problemas com a Madonna".

7. Durante as filmagens da série American Horror Story, teve uma pequena crise, acusando exaustão por estar a gravar Joanne ao mesmo tempo. "Este não é o único trabalho que estou a fazer agora. Estou a tentar fazer um bom trabalho", diz no set. "Gosto de saber antecipadamente o que vou fazer, não me importo de mudar as coisas na hora, mas com algo tão complicado continuarem a mandar-me merda para cima...".

8. Um dia, ao chegar ao estúdio, a artista bateu com o seu carro no de Mark Ronson, que se encontrava estacionado. "Oh meu Deus, não sei como fiz aquilo", exclama antes de pedir desculpa ao produtor. "Se tens um problema comigo, di-lo na minha cara. Está tudo bem. Foi mau?", pergunta Ronson. "O meu carro está bem", responde. "Nunca tive um acidente, não acredito que bati no teu carro... Para ser sincera, estou muito cansada".

9. Na primeira reunião com a organização do Super Bowl esclareceu que queria "fazer o oposto daquilo que as pessoas estão à espera que faça", dizendo que a oportunidade de atuar no intervalo da competição desportiva "é um sonho tornado realidade". "Toda a gente espera que eu apareça lá com um vestido de carne e 90 homens em tronco nu e unicórnios... E que no final vou fazer uma coisa chocante que vai assustar toda a gente. Mas isso não está minimamente perto daquilo que vamos fazer".

10. A meio do processo de gravação do álbum, visitou a avó para recolher mais informações sobre a tia Joanne, a quem dedicou o álbum, que morreu aos 19 anos de complicações relacionadas com lupus. Nessa mesma visita, mostrou a canção que dá nome ao álbum à mãe do pai. "É uma canção muito bonita", diz-lhe a avó no momento em que o pai abandona a sala, visivelmente emocionado.

11. Antes de apresentar, ao piano, uma versão despida de "Bad Romance" no 90º aniversário de Tony Bennett, GaGa sofreu com dores no seu apartamento em Nova Iorque: "até a porra da minha cara me dói (...) não sei o que faria se não tivesse esta gente toda aqui para me ajudar".

12. Nas gravações do vídeo de "Perfect Illusion", single de apresentação de Joanne, questionou-se sobre a reação dos fãs à sua nova imagem, menos excêntrica: "acham que os meus fãs mais antigos vão ficar desapontados por eu não estar toda bem vestida?".

13. Em entrevista a Zane Lowe falou de paranóia, medo, álcool, drogas, ansiedade, dores e do fim do noivado com o ator Taylor Kinney. "Já é suficientemente difícil quando o amor não corre como queremos e ainda temos de lidar com as pessoas na rua. Tive de ir a lugares dentro de mim própria que não queria enfrentar".

14. Falou de solidão durante uma crise de choro: "estou sozinha, todas as noites. Todas estas pessoas vão embora e eu fico sozinha. Passo de ter toda a gente a tocar-me e a falar comigo o dia inteiro para o silêncio total".

15. Quando o álbum foi parar à internet antes de ser oficialmente lançado - porque uma loja de discos belga resolveu começar a vendê-lo antes de tempo - a artista reagiu visivelmente chateada: "deixem-nos fazer o download do meu disco, não quero saber".

16. Numa consulta médica, falou de tensão no abdómen e dores na anca que dizia ter "todos os dias". "Persigo esta dor há cinco anos. Quando sinto a Adrenalina da minha música e dos meus fãs estou bem, mas isso não significa que não sinta dores", confessou.

17. Depois de atuar na varanda do club de rock Bitter End, em Nova Iorque, no lançamento do álbum, foi comprar CDs numa loja Walmart. Ao perceber que estavam escondidos numa prateleira, resolveu colocar alguns exemplares mais à vista de todos. Saiu da loja com dois discos e... batatas fritas.

18. Nos ensaios para o Super Bowl, acusou o stress: "se pego numa guitarra e me engano numa nota frente a 100 milhões de pessoas, a culpa é minha. Não interessa se mais alguém fez merda, é o meu nome".

19. No dia do espetáculo, ainda em casa, recebeu flores do ex-noivo e, mais tarde, já no estádio, refletiu sobre o momento importante: "estava a pensar nisso hoje de manhã e a verdade é que não há nada maior do que isto, portanto é bom que aproveite. Nunca mais vai acontecer (...) o que vou fazer depois disto?".

20. Ainda no camarim do estádio, recebeu a visita da estilista Donatella Versace.

21. Antes de ser içada para o topo do estádio, onde iniciou a sua atuação no Super Bowl, deu um último abraço à família e agradeceu à sua equipa: "esperei toda a minha vida por este momento. Obrigado por todo o vosso trabalho árduo".