Em Portugal para acompanhar o ingresso do seu filho, David Banda, nos escalões infantis do Benfica, Madonna tem assistido aos jogos do pré-adolescente no Seixal, revela hoje a revista Sábado.

David Banda marcou nos três primeiros jogos (contra a União de Leiria, o Grupo Desportivo Fabril e o Belenenses), tendo Madonna marcado presença nos dois primeiros destes desafios.

"Esteve no canto dela, viu o jogo e foi embora", refere uma fonte da revista semanal.

No mesmo artigo, lê-se que os modelos Jonathan e Kevin Sampaio, amigos de Madonna, fizeram a ponte entre a cantora norte-americana e o Benfica, oferecendo a David Banda, que em Nova Iorque jogava no United Soccer Club, uma camisola da equipa portuguesa.

Nuno Gomes, diretor do Caixa Futebol Campus, terá depois agendado uma reunião com os representantes de Madonna, para que o jovem pudesse vir a Portugal mostrar o que valia.

A discrição com que o processo decorreu, e o facto de o Benfica ter assegurado que David Banda seria tratado como qualquer outro aspirante a futebolista, fizeram com que Madonna escolhesse vir viver para Lisboa, em detrimento de Turim ou Barcelona, cidade que lhe tinha sido recomendada por Shakira.

Na sua visita ao Estádio da Luz, Madonna teve um "encontro informal" com Luís Filipe Vieira, presidente do clube. E chegou a receber um contacto de Cristiano Ronaldo, que tentou convencê-la a trocar o clube da Luz pelo Sporting.



"Depois de se tornar público que o rapaz estava a treinar no Benfica, Cristiano Ronaldo telefonou à cantora para lhe falar na possibilidade de o jovem optar pela Academia de Alcochete, [sugerindo] mesmo uma conversa entre Madonna e o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. Os dois terão falado ao telefone, mas a decisão da cantora não se alterou", reporta a revista.