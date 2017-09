Desde maio, altura em que chegou a Portugal para que o seu filho, David Banda, pudesse treinar com a equipa infantil do Benfica, que Madonna tem sido vista em vários locais de Lisboa.

Na sua edição desta semana, a revista Sábado explica que, depois de uma visita guiada ao Liceu Francês de Lisboa, em maio, os filhos de Madonna já estão a frequentar aquela instituição de ensino: Stella e Esther estão no primeiro ano, Mercy no sexto e David no sétimo.

Anteriormente, David e Mercy já haviam frequentado uma escola francófona em Nova Iorque, enquanto os filhos mais velhos da cantora, Lourdes e Rocco Richie, estudaram no Liceu Francês de South Kensington, quando Madonna vivia em Londres.

No mesmo artigo é revelado que Madonna está interessada num palacete na zona da Lapa, em Lisboa, e que em julho visitou a Sinagoga da capital, na qual perguntou onde poderia comprar alimentos kosher.

Quanto às suas investidas pela noite lisboeta, refere-se que - tal como já era conhecido - Madonna viu Dino D'Santiago num concerto privado, das Lisboa Living Room Sessions; uma noite de fados com Vânia Duarte, na Casa de Linhares, e novamente Dino D' Santiago com Richie Campbell e o guineense Kimi Djabaté, numa sala para não mais de 40 pessoas.