Salvador Sobral está internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde se encontra "controlado, vigiado" e a correr "muito menos riscos", segundo a TV7 Dias. "Ele tem máquinas que fazem como funções dos órgãos e é muito mais controlado", afirmou fonte próxima da família àquela revista.

O cantor português, recorde-se, sofre de uma insuficiência cardíaca que só poderá ser resolvida com um transplante de coração, estando já na lista de espera.

Recorde-se que esta condição de Salvador Sobral levou-o a cancelar todos os concertos futuros, tendo o artista se despedido do público no passado dia 10, com um espetáculo gratuito nos Jardins do Casino Estoril.