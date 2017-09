Roger Waters atua em Portugal no próximo ano.

O regresso do músico britânico ao nosso país é anunciado no seu site oficial, onde se escreve que "após 63 concertos esgotados nos Estados Unidos e no Canadá em 2017, podemos anunciar cinco espetáculos na Alemanha e um na Áustria no início do verão de 2018".



Estes concertos, em Hamburgo, Viena, Berlim, Mannheim, Colónia e Munique, acontecem entre 14 de maio e 13 de junho de 2018.

"A digressão europeia Us + Them irá de Portugal até à Rússia, com concertos em 23 países - Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia, Portugal, Rússia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido", lê-se de seguida.

Em breve, serão conhecidas as datas dos concertos de Roger Waters em cada um destes países.

Por enquanto, sabe-se apenas que o homem dos Pink Floyd estará em digressão pela Austrália e Nova Zelândia em janeiro e fevereiro, dando em maio os concertos já anunciados na Alemanha e Áustria.

Em 2011, Roger Waters atuou na Meo Arena, em Lisboa. Recorde aqui esse espetáculo, da digressão que serviu para revisitar The Wall.