É bem provável que o segundo dia do Rock in Rio possa registar a maior afluência de toda esta edição. Os Maroon 5, que já haviam atuado no dia anterior ao substituir Lady Gaga, terão sido os responsáveis pela enchente que algumas fontes ligadas à organização estimam terá contado com mais de cem mil espectadores. A este número ainda devemos acrescentar vinte mil entradas de credenciados.

Apesar do protagonismo dos Maroon 5, a grande estrela da noite foi Pabllo Vittar, a drag queen que assinou recentemente contrato com a Sony Music e que está a provocar comoção nos brasileiros. Vittar já havia atuado no primeiro dia, para um público transversal composto por velhos e novos, homens e mulheres, ricos e pobres. Na segunda noite surgiu no Palco Mundo ao lado de Fergie, constituindo o ponto mais alto da atuação da cantora dos Black Eyed Peas.

