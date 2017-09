A mulher que George Michael ajudou a ser mãe deu à luz um menino, noticia a imprensa britânica.

Lynnete Gillard apareceu num episódio do programa Deal Or No Deal, em 2008, explicando que tentara ser mãe numerosas vezes, através da fertilização in vitro. Contudo, todas as suas tentativas haviam sido infrutíferas.

Ao ver o programa, George Michael ligou à produção do programa, oferecendo-se para doar cerca de dez mil euros a Lynnete Gillard, na condição de o seu gesto permanecer anónimo.

Graças a este donativo, a inglesa submeteu-se a nove sessões de fertilização in vitro, que tornaram a falhar, mas também a vários testes e a um tratamento para o problema médico que a impedia de levar uma gravidez até ao fim.

Antes daquela que seria a sua última sessão, Lynnette conseguiu engravidar naturalmente - descobriu que estava grávida no mesmo dia em que George Michael morreu, ou seja, no dia de Natal de 2016.

Como forma de agradecimento, a mãe deu ao bebé o nome de Seth Logan George Hart.

"Ele acreditou em mim e deu-me esperança para continuar a tentar, mesmo quando eu achava que não valia a pena. Tivemos as suas canções a tocar na rádio durante a primeira ecografia e durante o parto. Sinto que o George esteve comigo ao longo de todo o processo", disse Lynnette ao The Sun.

George Michael faleceu no final do ano passado, aos 53 anos.