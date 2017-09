Arranca esta sexta-feira a sétima edição do Rock in Rio no Brasil, onde tudo começou em 1985, já lá vão 32 anos. Em Portugal — foi anunciado no passado sábado pelo Expresso —, o evento vai mudar de datas adiando por quase um mês o regresso, que acontecerá a 23, 24, 29 e 30 de junho. E se até aqui se pode dizer que os dois eventos são irmãos, as diferenças começam também a notar-se. Em 2017, no Rio de Janeiro, o Rock in Rio também atravessa dois fins de semana mas, ao todo, são sete dias: 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro. O número de espectadores presentes também não tem comparação. A lotação para todos os dias do Rock in Rio 2017 está esgotada desde há muito, pelo que irão estar cem mil pessoas por dia na nova Cidade do Rock, construída no Parque Olímpico, perto da Barra da Tijuca. No total, e apesar do cancelamento do espetáculo do cabeça de cartaz do primeiro dia — Lady Gaga anunciou na quinta-feira que não estaria presente por motivos de saúde, sendo substituída pelos Maroon 5 — serão 700 mil pessoas. Em entrevista publicada na “Folha de São Paulo”, Roberto Medina, presidente do Rock in Rio, chegava a admitir poder ter vendido mais 300 mil bilhetes. Cada um dos pagantes terá despendido a quantia de 455 reais por uma entrada diária, cerca de 122 euros. Bem mais que os 69 euros em que orça o bilhete de Lisboa. Para 2018, este preço, já se sabe, irá manter-se.

O mundo das diferenças não acaba, porém, aqui. Se, em Lisboa, o Parque da Bela Vista é considerado, e bem, o habitat natural do Rock in Rio desde a sua primeira edição, o Rio de Janeiro vai esta sexta-feira conhecer a sua quarta Cidade do Rock. O espaço onde vai decorrer o evento é uma estreia absoluta: o Parque Olímpico da Barra da Tijuca, ocupando uma área que é a maior de sempre e o dobro da anterior. Ao todo são 300 mil metros quadrados. O Rock in Rio irá inclusivamente aproveitar dois pavilhões desportivos construídos e utilizados durante os Jogos Olímpicos.

É o caso das novas áreas de 'gaming' onde haverá espaço, na Oi Arena, para competições de jogos eletrónicos. Alguns dos mais profissionais jogadores de “Pro Evolution Soccer 2018”, “Injustice 2” ou “CS Go” irão defrontar-se perante o público que sentado nas bancadas poderá assistir ao desenrolar das contendas num ecrã gigante com 75 metros de comprimento e vinte metros de altura.

Este pavilhão – e o seu ecrã gigante – é intransportável para Lisboa; mas o mesmo não acontecerá com os jogos da Experience Bay, em que os espectadores poderão jogar “Angry Birds” ou fazer o parkour de “Super Mario Bros” em cenários reais, construídos propositadamente para o efeito. Esta vertente de 'gaming', que também inclui aproximações ao jogo de e-sport de basquetebol da NBA, deverá, segundo informação recolhida junto da produção, ficar instalada no espaço que no Parque da Bela Vista é habitualmente ocupado pela Tenda Eletrónica. Máquinas de 'flippers' e outros jogos de 'arcade' também viajarão para Lisboa, de modo a cumprir a estratégia de chegar a um público transversal, com experiências capazes de agradar a todos os elementos do público-alvo do Rock in Rio: a família. Em várias ocasiões, os responsáveis do evento têm referido que 55 por cento dos espectadores visitam a Cidade do Rock devido à 'experiência' e apenas 45 por cento são movidos pelas bandas e artistas que fazem parte do cartaz.

Outra das estreias desta edição do Rock in Rio é a abertura do Digital Stage, um palco dedicado a youtubers e outros influenciadores das redes sociais. Para a edição que esta sexta-feira tem início foram contratados alguns dos influenciadores brasileiros mais populares, como sucede com Whindersson Nunes. Ele é considerado pela revista “Veja” uma das personalidades mais influentes do Brasil: tem 23 milhões de seguidores no YouTube (cerca do dobro do canal de humor Porta dos Fundos), 14 milhões no Instagram e em breve estreará um filme sobre a sua vida pago com dinheiros públicos.

Em Lisboa está desde já confirmada a presença de youtubers portugueses como D4rkFrame e Windoh. O canal de YouTube do primeiro tem mais de 2,7 milhões de subscritores, sendo que o próprio confidenciou ao Expresso que cerca de metade do seu tráfego tem origem no Brasil. O vídeo “Como Irritar uma Namorada” conta com mais de oito milhões de visualizações.

Outra das estreias na Cidade do Rock é a Gourmet Square, um espaço inspirado no Mercado da Ribeira de Lisboa mas que só chegará em 2018 às edições portuguesas do Rock in Rio. Aqui, alguns dos mais conceituados chefes brasileiros como Roberta Sudbrack, Jimmy Ogro e Pedro Benoliel, irão cozinhar para os espectadores que optarem por uma área refrigerada por ar condicionado mas de acesso restrito e com capacidade para 500 comensais.

Outra das novidades é o “agendamento de fila com pulseira”, um sistema informático que permite, através do 'chip' incluído na pulseira do festival, agendar a hora de acesso às atrações (que aqui se chamam “brinquedo”) como a montanha russa e outras similares. Este novo método, que permite reduzir substancialmente as filas, foi testado na terça-feira quando teve lugar aquilo que a produção do Rock in Rio chama de “Preview”.

Cerca de quinze mil pessoas foram convidadas a entrar na Cidade do Rock e a testar toda a logística do evento três dias antes deste ter início. Isso inclui a área VIP, agora muito mais perto do palco e com visibilidade mais que aceitável para o mesmo, numa alteração que também deverá ocorrer em Lisboa. Afinal, esta enorme tenda de 'catering', já utilizada durante os Jogos Olímpicos, também ela foi construída por uma empresa portuguesa.

BLITZ/Expresso viajou a convite do Rock in Rio

Originalmente publicado no Expresso Diário de 15 de setembro de 2017