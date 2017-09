Depois de fazer chegar à imprensa um comunicado, através da empresa que gere a sua carreira (a Regi-concerto), e de dar uma entrevista à SIC, chegou a vez de Tony Carreira se dirigir, na primeira pessoa, aos seus fãs.

Dois dias depois de, no Facebook, apelar à compra de bilhetes para um concerto em Paris, no dia 22, o artista usou a mesma rede para, agora, agradecer "o apoio e o conforto" que tem recebido numa altura em que é acusado pelo Ministério Público de plágio de 11 canções.

"São inúmeras as mensagens e as chamadas de apoio e de conforto que tenho recebido: do meu público, de colegas de profissão, de amigos e até de alguns media, que sabem da minha honestidade e seriedade para com a minha profissão. Queria desta forma agradecer a todos. Muito obrigado pelo vosso carinho!", escreveu Tony Carreira, acrescentando no final da mensagem que na próxima segunda-feira, dia 18, voltará a falar do assunto no noticiário das 8 da TVI.

Este mês, o Ministério Público (MP) acusou o cantor Tony Carreira de plagiar 11 músicas de autores estrangeiros, com a colaboração do compositor Ricardo Landum, também arguido, considerando que se "arrogaram autores de obras alheias" após modificarem os temas originais.

As músicas "Depois de Ti Mais Nada", "Sonhos de Menino", "Se Acordo e Tu Não Estás Eu Morro", "Adeus Até Um Dia", "Esta Falta de Ti", "Já que Te Vais", "Leva-me ao Céu", "Nas Horas da Dor", "O Anjo que Era Eu", "Por ti" e "Porque é que Vens" são as 11 canções alegadamente plagiadas, segundo o despacho de acusação do MP, proferida este mês.

O artista reagiu através da empresa que o representa, a Regi-concerto. "O Tony Carreira foi informado da acusação contra si deduzida. Ela parte de uma queixa oportunista e injustificada da Companhia Nacional de Música, a qual não representa qualquer autor ou artista envolvido nas obras em causa. Nenhum autor ou artista apresentou queixa", pode ler-se no comunicado enviado à imprensa pela Regi-concerto.

No mesmo salienta-se que "questões passadas de direitos autorais foram resolvidas em devido tempo com quem de direito". "O Tony Carreira considera a queixa sem fundamento e insusceptível de perturbar o seu trabalho em prol de um público que o segue há 30 anos", acrescenta-se.

Em entrevista ao Expresso, em 2009, a propósito de queixas informais de plágio que sobre si recaíram no ano anterior (nomeadamente em torno de "Depois de Ti Mais Nada" e "Eras Tu, a Metade de Mim"), Tony Carreira garantia que a situação não originou qualquer processo na Sociedade Portuguesa de Autores. "Não houve processo nem queixa de ninguém. Foram um ou dois pequenos erros que eu cometi há 12, 13 anos e que toda a profissão sabia", alegou, esclarecendo que por "profissão" entende "o mundo das cantigas".