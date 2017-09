A produção do Rock in Rio providenciou médicos e psicólogos para tratar dos casos mais extremos de fãs desiludidos com o cancelamento do espectáculo de Lady Gaga, soube a BLITZ, ainda ontem. As expectativas com que muitos fãs aguardavam o concerto da cabeça de cartaz do primeiro dia desta edição do Rock in Rio, fez com que preparassem roupas e penteados há vários meses especialmente para esta ocasião. Lady Gaga terá dado entrada no hospital, poucas horas após o anúncio do cancelamento.

Esta manhã, a produção do Rock in Rio espalhou vários cartazes nas imediações do Parque Olímpico, onde está montada a nova Cidade do Rock, avisando não só do cancelamento do espectáculo de Lady Gaga mas alertando também para a hipóteses de devolução do valor do bilhete. Os espectadores que pretendam ver devolvido o preço do bilhete não poderão entrar no recinto. Mais informações estarão disponíveis no site oficial do Rock in Rio a partir de segunda-feira.

A imprensa brasileira está a dar conta de fãs de Lady Gaga que desistiram de ir ao Rock in Rio precisamente porque só pretendiam assistir ao espectáculo da canora de “Alejandro”. A situação é tanto mais sensível quanto, ao contrário dos outros anos, grande parte dos espectadores vem de fora do Rio de Janeiro. Vários elementos ligados à organização têm afiançado, em depoimentos publicados na imprensa, que 65 por cento do total de cem mil espectadores são oriundos de outros estados, tendo por vezes efectuado longas viagens para estarem presentes na Cidade do Rock..

No lugar de Lady Gaga, atuarão os Maroon 5, a banda que mais rapidamente vendeu bilhetes nesta edição do Rock in Rio, que se encontra esgotada para todos os sete dias. O grupo de Adam Levine atuará por duas vezes, hoje e amanhã, no Rio de Janeiro, sabendo-se que atuou ontem em Curitiba.

A BLITZ viajou a convite do Rock in Rio