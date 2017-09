Lady Gaga revelou, por fim, qual a doença crónica que a afastará dos palcos por tempo indeterminado. A cantora norte-americana já afirmou que, no final do ano e após a sua atual digressão, irá fazer uma pausa na carreira.

À conversa com os jornalistas no Festival de Cinema de Toronto, durante a apresentação do seu novo documentário, Five Foot Two, que será exibido no Netflix, Lady Gaga explicou sofrer de fibromialgia, doença que afeta o tecido muscular e provoca dores generalizadas pelo corpo.

Chris Mourkabel, produtor de Five Foot Two, explicou também que filmar as cenas de dor da artista, devido à doença, foram "incrivelmente difíceis, a um nível humano e primário". "Acho que ela queria que eu mostrasse isto mesmo, acho que ela está muito atenta às outras pessoas que, tal como ela, têm de lidar com dores crónicas semelhantes e desta magnitude. Ela nem sequer tem a certeza de como pode lidar com isto, essa é que é a realidade", disse ainda.

A cantora acredita, no entanto, que a sua profissão poderá ajudá-la a superar a doença. "Uma grande parte de mim acredita que a dor é um microfone. A minha dor não me faz bem a não ser que eu a transforme em algo que seja positivo. Por isso, espero que as pessoas que estão a ver e que estão a lidar com esta dor crónica saibam que não estão sozinhas", explicou.

A fibromialgia afeta cerca de 300 mil pessoas em Portugal, tendo sido reconhecida pela Direção Geral de Saúde como patologia no final do ano passado. As mulheres são afetadas cinco a nove vezes mais do que os homens, sendo que a doença se inicia entre os 20 e os 50 anos.