Madonna estará ainda à procura de casa em Lisboa. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a artista norte-americana visitou uma mansão de 7 milhões e 500 mil euros situada na esquina entre a Rua Arriaga e a Rua São Francisco Borja, na Lapa, perto do Museu de Arte Antiga.

A casa foi durante mais de um século a residência do embaixador do Reino Unido, tendo um amplo jardim e vista para o rio Tejo.

Francesco Rocchini/AML

O jornal britânico diz também que a propriedade tem 21 mil metros quadrados e que na casa neoárabe, construída em 1865, existem quatro quartos, sete casas de banho, quatro garagens e vinte lugares de estacionamento.

Uma fonte terá dito ao Daily Mail que "a propriedade é um lar perfeito" para a família da artista, que se "apaixonou por Lisboa e quer fazer dela a sua casa". Recorde-se que a artista está neste momento a viver no hotel Pestana Palace.

O jornal britânico publica outras fotos da cantora na Lapa.

Em maio, Madonna já tinha visitado uma outra propriedade, localizada na Rua do Sacramento à Lapa, o Palacete do Conde de Agrolongo, tendo mesmo partilhado uma fotografia no Instagram.