O sueco Felix Kjellberg, mais conhecido como PewDiePie, voltou a envolver-se em polémica.

Depois de, em 2016, ter sido acusado de anti-semitismo, o YouTuber mais bem pago do mundo foi agora acusado de racismo.

Em causa está a utilização da expressão nigger, que na língua inglesa é altamente ofensiva para com negros, durante uma transmissão online. Klejjberg já se desculpou, dizendo que "não a disse por mal".

As piadas consideradas anti-semitas que fez no ano passado valeram-lhe a quebra de um acordo com a Disney, e obrigaram-no a pedir desculpa aos fãs.