Uma mulher de 25 anos foi encontrada morta no recinto do festival britânico Bestival, que se realizou no castelo de Lulworth, em Dorset, durante o passado fim de semana.

A jovem estivera a assistir ao festival e foi dada como desaparecida pouco antes da uma da manhã desta segunda-feira.

O seu corpo seria encontrado horas mais tarde, numa zona arborizada na periferia do recinto do Bestival.

As autoridades estão a investigar o crime, tendo já detido um homem de 28 anos, suspeito de ter assassinado a mulher.

O Bestival chegou ontem ao fim, depois de concertos de Pet Shop Boys, The xx e Dizzee Rascal, entre outros.

Esta foi a primeira edição do festival em Dorset; desde 2004 que o evento que assinala o fim dos festivais de verão em Inglaterra acontecia na Ilha de Wight.