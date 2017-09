Madonna tem sido notícia em Portugal, nas últimas semanas, na sequência da sua mudança para Lisboa, onde está a viver.

Ainda mais recentemente, a estrela norte-americana foi vista a passear pela cidade, nomeadamente por bairros como o de Alfama, onde inclusivamente visitou uma casa de fados.

A BLITZ pode agora contar a história do encontro entre Madonna e Cesária Évora, em Londres há 13 anos.

Em outubro de 2004, a cantora cabo-verdiana deu dois concertos na sala Annabel's, um clube de Londres, frequentado por estrelas de Hollywood ou músicos como Mick Jagger e Madonna.

Na segunda das datas de Cesária Évora no Annabel's, Madonna encontrava-se na plateia - tal como, de resto, a atriz britânica Liz Hurley.

Ao que a BLITZ pôde apurar, Madonna falou com a produtora do evento, manifestando o seu desejo de ir ao camarim falar com Cesária Évora, desejo que lhe foi concedido.

As duas artistas terão estado à conversa cerca de 20 minutos, com a ajuda de um tradutor, e durante o concerto Madonna ficou sentada junto ao palco, levando Cesária Évora a cantar para ela diretamente, várias vezes.

Segundo José Zambujal, então tour manager de Cesária Évora, e o produtor e empresário Djô da Silva, Madonna terá explicado da seguinte forma a sua paixão pela voz de 'Sodade': "Tudo nela é verdade, não há encenação de palco".

A BLITZ soube ainda que Madonna já teria convidado Cesária Évora para o seu casamento com Guy Ritchie, quatro anos antes, mas que a cabo-verdiana não pôde comparecer.

Veja aqui algumas fotos deste encontro entre Madonna e Cesária Évora em 2004.

Nos últimos dias, Madonna partilhou no seu Instagram um vídeo da sua visita à Casa de Linhares, em Alfama, onde assistiu a uma atuação da fadista Vânia Duarte, e também do momento em que cantou "Like a Virgin", um dos seus maiores êxitos, na companhia do cabo-verdiano Dino D'Santiago. Veja aqui.