Na passada quinta-feira, Madonna passeou-se pelo bairro de Alfama, em Lisboa, onde assistiu a um concerto durante uma festa local, documentando-o no Instagram.

Um vídeo publicado pela cantora mostra Dino D'Santiago, artista nascido na Quarteira, a cantar uma das mais famosas mornas de Cesária Évora, "Sôdade", na companhia de Ricardo Toscano.

Dino D'Santiago já conta com uma vasta carreira na música, tendo editado o seu último álbum, Unplugged, em 2016, três anos depois do bem recebido Eva.

O concerto do músico integrou as Lisbon Living Room Sessions, concertos íntimos que acontecem em casas privadas no centro da capital portuguesa. Também no Instagram, Dino D'Santiago partilhou o vídeo de Madonna, fazendo ainda referência ao fadista Marco Oliveira.