Confirma-se: Songs of Experience, o novo álbum dos U2, vai mesmo ser editado no próximo dia 1 de dezembro. Foi a própria banda quem o confirmou, numa nova entrevista ao jornal The New York Times.

O disco irá contar com as três canções novas que os U2 mostraram nos últimos meses - "The Blackout", "The Little Things That Give You Away" e "You're The Best Thing About Me" - e ainda com uma versão longa de "XXX", tema de Kendrick Lamar no qual Bono participou este ano.

O 14º álbum da carreira dos U2 já podia ter sido editado, mas o seu lançamento foi adiado após a eleição de Donald Trump, nas presidenciais norte-americanas de 2016.

"Estas eleições foram um choque para o sistema, não só na América como na Europa", comentou o vocalista, que acrescentou: "Esta é a minha resposta a esses choques. Debrucei-me mais sobre o pessoal que sobre o político, mas o político está lá para dar contexto de tempo e de história ao pessoal".

O disco contará com colaborações dos Royal Blood, Ryan Tedder (OneRepublic), Jacknife Lee e Steve Lillywhite. Ao lançamento de Songs of Experience deverá suceder-se uma nova digressão mundial.