A notícia da interrupção de carreira de Salvador Sobral, que se retirou para tratar um problema cardíaco, fez notícia em Espanha. Manel Navarro, representante de Espanha no Festival da Eurovisão que Sobral venceu, deixou nas redes sociais uma mensagem de força para o cantor português.

"Meu querido Salvador Sobral: desde o dia em que te conheci em Lisboa e me convidaste para aquela jam session, não vi apenas o teu talento incrível como artista, mas também a pessoa. Voltarás com mais força do que nunca, como só os maiores conseguem fazer. E quando o teu coração se cansar, usa o meu. Terás o meu sempre pelos dois".

Antes da participação "eurovisiva", Salvador e Manel (respetivamente o primeiro e o último classificados do certame) estiveram no programa 5 para a Meia Noite, em Portugal, e numa emissão da espanhola TVE, onde cantaram em conjunto e estiveram à conversa:

Antes do interregno e em jeito de despedida, Salvador Sobral irá dar o seu último concerto de 2017 esta sexta-feira, nos Jardins do Casino Estoril (23h00). O concerto realiza-se no âmbito do Festival Internacional de Cultura e a entrada é gratuita.

Num vídeo que publicou no Youtube, Sobral lembrou que tem uma "saúde frágil" e afirma que chegou a altura de "entregar o corpo à ciência", numa alusão à doença coronária de que padece.