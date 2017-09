Está desvendado o mistério. Depois de Dave Grohl ter avisado que Concrete And Gold, o novo álbum dos Foo Fighters, iria contar com uma participação especial da "maior estrela pop do mundo", a identidade da mesma parece agora ter sido revelada.

Muito se especulou em torno de quem se estaria a referir Grohl, tendo sido mencionados os nomes de Adele ou Lady Gaga. Mas "a maior estrela pop do mundo" não é, afinal, nenhuma destas - ou sequer uma mulher.

Trata-se de Justin Timberlake, que entrou em Concrete And Gold depois de... uma noite de copos, afirmou Grohl à Rolling Stone. A parceria surgiu quando banda e artista se encontravam a gravar nos estúdios EastWest, em Los Angeles.

"Bebíamos whisky no parque de estacionamento. Ele foi muito fixe. Na véspera de se ir embora, perguntou-me se não podia cantar no disco: 'não quero abusar, quero só poder dizer aos meus amigos'", contou o líder dos Foo Fighters, citando ainda Timberlake.

A presença do cantor norte-americano pode, no entanto, passar despercebida à maioria dos fãs: Timberlake não faz mais que cantar uns "la la las" numa das faixas, explicou Dave Grohl. "Aquele tipo vai longe", brincou ainda o guitarrista.