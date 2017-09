Onde pára o dinheiro do concerto solidário "Juntos Por Todos"? Na sequência das declarações proferidas ontem pelo primeiro-ministro António Costa sobre o paradeiro dos donativos feitos pelos portugueses para ajudar as vítimas do fogo de Pedrógão Grande (“No que diz respeito ao Estado, as regras e os montantes são transparentes, mas grande parte dos donativos não foi para o Estado”), a BLITZ entrou em contacto com Vasco Sacramento, da Sons em Trânsito, empresa que, junto com a MEO Arena, a RTP, a SIC e a TVI, coproduziu o concerto solidário - e de "iniciativa civil" - "Juntos por Todos" a 27 de junho no espaço de espetáculos de Lisboa.

O evento, que contou com atuações de mais de duas dezenas de músicos portugueses (entre eles, Ana Moura, Agir, Salvador Sobral, Rui Veloso, Carlos do Carmo e Sérgio Godinho) e ao qual assistiram in loco 14 mil pessoas, angariou uma verba superior a 1 milhão e 190 mil euros com a venda de bilhetes e doações via chamada telefónica ao longo de toda a transmissão, que decorreu em simultâneo nos três canais de televisão.

“Foi decidido, entre as cinco partes: Sons em Trânsito, RTP, SIC, TVI e MEO Arena, entregar a verba à União das Misericórdias Portuguesas [UMP] ainda antes de os bilhetes serem colocados à venda", afirmou o diretor da Sons em Trânsito. "Toda a gente que decidiu participar, fosse através da compra de bilhete ou de chamadas telefónicas, sabia que o dinheiro ia para a UMP. Isso foi referido durante a emissão inúmeras vezes", acrescentou.

Esclarecendo que o dinheiro está, neste momento, nas mãos das Misericórdias, Sacramento esclarece que o mesmo foi entregue "cerca de uma semana depois da data do evento": "o das chamadas telefónicas demorou um bocadinho mais porque as diversas operadoras têm alguns procedimentos burocráticos, mas o dinheiro foi entregue na íntegra há praticamente dois meses, por volta de 10, 12 de julho".

Num comunicado divulgado em agosto pela UMP, lia-se: "das 61 habitações que já foram atribuídas à parceria UMP/Fundação Calouste Gulbenkian, em articulação com o Fundo Revita, autarquias e outros parceiros, quatro já foram recuperadas". A informação é corroborada por Vasco Sacramento: "dia 11 de agosto, lançámos um comunicado com a informação que nos foi passada a dizer que já haveria quatro habitações totalmente recuperadas com o dinheiro angariado por nós e que havia mais algumas dezenas em fase de recuperação ou de estudos arquitetónicos por forma a iniciar as obras de recuperação".

O diretor da Sons em Trânsito acrescenta ainda que deverá fazer uma "visita ao terreno" ainda este mês. "Estou a pensar ir lá com o presidente da UMP e, eventualmente, levar comigo dois ou três dos artistas participantes, para acompanharmos no terreno o evoluir dos acontecimentos". A UMP anunciou também a criação de uma "plataforma digital de consulta pública de todos os donativos angariados".

"A UMP, como é sabido, juntou cerca de 1 milhão e 800 mil euros, tendo sido grande parte deste valor proveniente do concerto solidário (...) e reafirma que todos os donativos serão investidos no apoio direto às famílias afetadas pelos incêndios florestais da região centro de Portugal", lê-se num comunicado presente no site oficial da UMP.

Porém, nas mãos das Misericórdias não está apenas o dinheiro angariado no contexto do concerto "Juntos por Todos". "Sei que as Misericórdias estão também a administrar o fundo de meio milhão de euros que foi atribuído pela Gulbenkian", diz Vasco Sacramento. "Sei que também conseguiram verbas de outras proveniências, não só do concerto… Aliás, houve outros concertos, pequenos concertos, espalhados pelo país, até de músicos locais - houve um em Leiria, um em Coimbra, outro em Aveiro - e sei que alguns deles também entregaram a verba à União das Misericórdias”.

O diretor da Sons em Trânsito reitera "total confiança" na UMP, que considera como "uma grande instituição com muitas provas dadas", desvalorizando a polémica que caracteriza como "um estado de histeria e desconfiança nada saudável".

Sobre as declarações de António Costa, que ontem apontou responsabilidades à RTP ("por exemplo, a RTP, que promoveu um espetáculo e recebeu bastante dinheiro, entregou-o a uma outra entidade - e só a RTP pode explicar o destino que lhe deu"), Vasco Sacramento diz: "não sei se não se baralhou e não queria referir-se à conta solidária que a RTP abriu e na qual juntou uma verba pequena que atribuiu à Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande”.

O diretor da Sons em Trânsito reafirma também que o evento "Juntos por Todos" não teve custos, alegando que a MEO Arena e a empresa de venda de bilhetes Blueticket disponibilizaram os seus serviços gratuitamente, e trabalharam no evento, de forma voluntária, mais de 800 profissionais. “Não houve custos. O único custo, que era inevitável porque é uma questão de lei, foi o IVA, mas o estado anunciou também antes do concerto que apesar de ter de ser pago seria reconvertido em ajuda à reconstrução das áreas afetadas”.