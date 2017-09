Salvador Sobral anunciou um abandono temporário dos palcos, cancelando os espetáculos que tinha agendados até ao final do ano. Recorde-se que já na semana passada o cantor foi obrigado a cancelar espectáculos em Faro, e na Anadia.

Antes deste interregno e em jeito de despedida, Salvador Sobral irá dar o seu último concerto de 2017 já esta sexta-feira, nos Jardins do Casino Estoril (23h00). O concerto realiza-se no âmbito do Festival Internacional de Cultura e a entrada é gratuita.

Num vídeo que publicou no Youtube, Sobral lembrou que tem uma "saúde frágil" e afirma que chegou a altura de "entregar o corpo à ciência", numa alusão à doença coronária de que padece.

Não se sabe quanto durará esta pausa, mas o vencedor do festival da Eurovisão diz-se "com força". Salvador Sobral pede que, nesta altura, seja respeitada a sua privacidade, aproveitando para visar os meios de comunicação "de porcaria que dizem que tenho 3 meses de vida...".