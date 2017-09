David Banda, filho de Madonna, já começou os treinos no centro de estágios do Benfica, no Seixal.

Esta segunda-feira, no seu primeiro dia no Seixal, o jovem de 11 anos chegou numa carrinha Mercedes preta e esteve sempre acompanhado por um guarda-costas de Madonna, segundo o Correio da Manhã.

David integra as camadas jovens do clube da Luz, fazendo parte do "grupo de juvenis" e, de acordo com fonte ligada ao Benfica citada por aquele jornal, deverá "dormir dentro do complexo, podendo visitar a mãe sempre que quiser" enquanto não começa o ano letivo no Liceu Francês, onde está matriculado.

Madonna está a residir em Lisboa, com as filhas gémeas Esther e Stella, no hotel Pestana Palace. A mudança para Lisboa já foi assumida pela cantora, que permanecerá naquela unidade hoteleira até ter casa própria habitável.