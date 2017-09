Um homem que se atirou às chamas, durante a cerimónia tradicional do festival Burning Man, acabou por falecer, anunciaram as autoridades do condado de Pershing (Nevada, E.U.A.).

No passado sábado, o homem fintou a segurança presente no local e atirou-se à efígie que todos os anos é construída e queimada no final do evento, precisamente enquanto esta ardia.

Apesar de ter sido salvo pelos bombeiros presentes no local e transportado para um hospital da Califórnia, o homem, identificado como Aaron Mitchell, de 41 anos, não sobreviveu aos ferimentos.

Através de um comunicado publicado no website do festival, a organização do Burning Man anunciou estar a investigar o caso. O festival termina esta segunda-feira.